التشكيل المتوقع للأهلي أمام "الدراويش" الليلة

02 أغسطس 2018 - 12:23 م

استقر الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل المقرر أن يخوض به أول لقاءات مسابقة الدوري الممتاز في التاسعة من مساء اليوم حينما يلاقي نظيره الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى كارتيرون مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى .

خط الدفاع: على معلول وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى .

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر "إسلام محارب".

خط الهجوم: وليد سليمان ومؤمن زكريا ووليد أزارو .