» الإسكان تعلن عن موعد الحجز بالإسكان الاجتماعى الحر

وكالات- حنان حمدتو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر بمراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمحافظات والمدن الجديدة.
وقال مدبولي، في بيان صحفي للوزارة اليوم: "سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز ابتداءً من الأحد المقبل 5 أغسطس، وحتى نهاية وقت التقديم، وتقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل".
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