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تخريج دفعة جديدة من الضباط المتطوعين بحضور السيسي

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بث مباشر

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اختفال

"المصريون" تنقل لكم بثا مباشرا لحفل تخريج  الدفعة 156 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، بحضور الرئيس السيسي.

شاهد البث..


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