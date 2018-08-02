تخريج دفعة جديدة من الضباط المتطوعين بحضور السيسي

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إيمان هاني
"المصريون" تنقل لكم بثا مباشرا لحفل تخريج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير، بحضور الرئيس السيسي.
شاهد البث..
مغرب
فجر
03:43
شروق
05:17
ظهر
12:06
عصر
15:45
18:55
عشاء
20:25