  • الخميس 02 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
جيترو

اليابان تضع الأرباح المصرية على عرش أفريقيا

طارق شوقى

"التعليم" تصدم المدرسين بهذا القرار

اوسا

"عبد المنصف" يحطم رقم "الحضري والعميد"

منع الرهبان من الفيس بوك..والعلمانيين من المراسم الرهبانية

منع الرهبان من الفيس بوك..والعلمانيين من المراسم الرهبانية

كارثة ستضرب السوق العقاري المصري

السوق العقارى المصرى ينتعش بنسبة 11.5%

صورة الخبر

"الأسد" يوثق جرائمه في سجل الوفيات

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

"الإدارية" تلغى حكم زيادة بدل عدوى للأطباء

كارتيرون يشكر جماهير الزمالك

التشكيل المتوقع للأهلي أمام "الدراويش" الليلة

أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة

أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة

قطارات

مفاجأة من السكك الحديدية للركاب في عيد الأضحى

أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة

الحياة السياسية

أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة
أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

#

مرشد الإخوان: حذرت سيد قطب من هذا الأمر

#

أبو هاشم : "حسين ومنير وندا".. قرامطة العصر

#

أبوهاشم: "منير وندا وحسين" خلّوها بالوظة

الإخوان

التصالح

30 يونيه

عماد أبو هاشم

الاعتراف

قال المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة السابق إن الطريق مازال مفتوحًا قانونًا أمام الإخوان لتسوية أوضاعهم ليس تحت مظلة الجماعة التى يَحظُرها القانون و لكن فُرادى أو في مجموعاتٍ تمثل أفرادها بأشخاصهم و ذواتهم لا بصفاتهم الوظيفية في الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان كمواطنين يحترمون الدولة التي يحملون جنسيتها و ينصاعون لسلطاتها الشرعية و سلطان قوانينها السارية لا كأندادٍ يتعاملون معها رأسًا برأسٍ و يَستَعْلون على مؤسسات الحكم و القوانين السارية فيها.

 وأضاف علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن استجداء قادة الإخوان للدولةَ المصريةَ للعفو عنهم و إطلاق سراح مسجونيهم و السماح لهم بالعودة إلى مصر يُفَسَّرُ ـ من الناحية القانونية ـ بأنه اعترافٌ من جانبهم بثورة الثلاثين من يونيه و إقرارٌ منهم بشرعية ما ترتب عليها من آثارٍ و إن لم يُعلِنوا ذلك للناس صراحةً.

وأشار إلي أنه لا معنى لطرح شروط استسلامهم ما لم يكونوا قد أقروا بأن السلطة القائمة في مصر تتمتع بالشرعية اللازمة للاستجابة لهذه الشروط .

وتابع  أبو هاشم : إنهم  ـ عبثًا ـ يحاولون التسويق لأشياعهم أن صفقتهم المنشودة مع الدولة صلحٌ لا استسلام ، باطلٌ ما يَدَّعون ؛ ذلك أن العبرة بحقيقة الحالِ لا بالمُسميات و الأوصاف ، و عبثًا يُشِيعون ـ لتبييض وجوههم ـ أنهم يُعلِّقون استسلامهم على قبول مرسى التنازل عن الحكم ، إنما يبتغون من وراء ذلك أن يجدوا الوسيلة إلى الإقرار بشرعية السلطة التي يطمحون أن تقبل استسلامهم و تمنحهم العفو المنشود.

وتساءل هل ستقبل الدولة العفو عنهم على النحو الذى رسموه في مخيلتهم ، لاسيما أن دراويش الإخوان مازالوا يؤمنون بشرعية مرسى السرمدية التي لا تمحوها ثورةٌ و لا تنهيها مدةٌ و لا يقضى عليها حتى بلوغ مرسى الأجل ؟

وأوضح أنه لا يتخيل عاقلٌ أن يجلس نظام دولةٍ شرعىٌّ إلى جماعةٍ إرهابيةٍ محظورةٍ منعدمة الوجود ككيانٍ قانونىٍّ ليبحث مع أكابرها شروط استسلام جماعتهم مقابل أن تمنحه الجماعة اعترافًا ـ لا تملكه و لا حاجة له به ـ بشرعية وجوده ليس تأسيسًا على الإقرار بثورة الشعب التى جاءت به و إنما استنادًا إلى شرعية الرئيس المعزول التى يحسبونها سرمديةً و يقولون حفظًا لماء وجوههم إنه سيتنازل عنها .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رصاصة طائشة تقتل طفلًا في حفل زفاف
» الإسكان تعلن عن موعد الحجز بالإسكان الاجتماعى الحر
» "الإدارية" تلغى حكم زيادة بدل عدوى للأطباء
» رؤية الحية في المنام دون أذى
» هيلارى كلينتون تتجه إلى الإنتاج التليفزيونى
» 900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية لتطوير الرى
» البرلمان التركى يشن هجومًا على "الخزانة الأمريكية"
» الصين تطالب أمريكا بالعودة لرشدها في حرب التنازلات التجارية
» ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
» الأمم المتحدة: اليمنيون يتناولون وجبة طعام واحدة فى اليوم
» "كوبر" فى طريقه لتولي "أوزبكستان"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان