أبو هاشم: الطريق مفتوح أمام الإخوان في هذه الحالة

02 أغسطس 2018 - 12:51 م

قال المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة السابق إن الطريق مازال مفتوحًا قانونًا أمام الإخوان لتسوية أوضاعهم ليس تحت مظلة الجماعة التى يَحظُرها القانون و لكن فُرادى أو في مجموعاتٍ تمثل أفرادها بأشخاصهم و ذواتهم لا بصفاتهم الوظيفية في الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان كمواطنين يحترمون الدولة التي يحملون جنسيتها و ينصاعون لسلطاتها الشرعية و سلطان قوانينها السارية لا كأندادٍ يتعاملون معها رأسًا برأسٍ و يَستَعْلون على مؤسسات الحكم و القوانين السارية فيها.

وأضاف علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن استجداء قادة الإخوان للدولةَ المصريةَ للعفو عنهم و إطلاق سراح مسجونيهم و السماح لهم بالعودة إلى مصر يُفَسَّرُ ـ من الناحية القانونية ـ بأنه اعترافٌ من جانبهم بثورة الثلاثين من يونيه و إقرارٌ منهم بشرعية ما ترتب عليها من آثارٍ و إن لم يُعلِنوا ذلك للناس صراحةً.

وأشار إلي أنه لا معنى لطرح شروط استسلامهم ما لم يكونوا قد أقروا بأن السلطة القائمة في مصر تتمتع بالشرعية اللازمة للاستجابة لهذه الشروط .

وتابع أبو هاشم : إنهم ـ عبثًا ـ يحاولون التسويق لأشياعهم أن صفقتهم المنشودة مع الدولة صلحٌ لا استسلام ، باطلٌ ما يَدَّعون ؛ ذلك أن العبرة بحقيقة الحالِ لا بالمُسميات و الأوصاف ، و عبثًا يُشِيعون ـ لتبييض وجوههم ـ أنهم يُعلِّقون استسلامهم على قبول مرسى التنازل عن الحكم ، إنما يبتغون من وراء ذلك أن يجدوا الوسيلة إلى الإقرار بشرعية السلطة التي يطمحون أن تقبل استسلامهم و تمنحهم العفو المنشود.

وتساءل هل ستقبل الدولة العفو عنهم على النحو الذى رسموه في مخيلتهم ، لاسيما أن دراويش الإخوان مازالوا يؤمنون بشرعية مرسى السرمدية التي لا تمحوها ثورةٌ و لا تنهيها مدةٌ و لا يقضى عليها حتى بلوغ مرسى الأجل ؟

وأوضح أنه لا يتخيل عاقلٌ أن يجلس نظام دولةٍ شرعىٌّ إلى جماعةٍ إرهابيةٍ محظورةٍ منعدمة الوجود ككيانٍ قانونىٍّ ليبحث مع أكابرها شروط استسلام جماعتهم مقابل أن تمنحه الجماعة اعترافًا ـ لا تملكه و لا حاجة له به ـ بشرعية وجوده ليس تأسيسًا على الإقرار بثورة الشعب التى جاءت به و إنما استنادًا إلى شرعية الرئيس المعزول التى يحسبونها سرمديةً و يقولون حفظًا لماء وجوههم إنه سيتنازل عنها .