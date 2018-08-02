بروتوكول تعاون بين التعبئة والإحصاء والهيئة القومية للبريد

02 أغسطس 2018 - 01:14 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقام بالتوقيع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وقالت وزيرة التخطيط: مشروع الرقم البريدي الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات التوصيل والتوزيع في الجمهورية ، بما يساعد على نمو الخدمات الحكومية للهيئات والمواطنين، كما يدعم تخطيطاً حكومياً أكثر كفاءة في عدة مجالات، إسكان، ضرائب، الإنقاذ والطوارئ، مرافق ، بالإضافة إلى دعم نمو التجارة الإلكترونية وصناعات التسويق المستهدف.

ومن جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للتعاون بين الجهتين، متضمناً محددات استعانة الهيئة بخرائط الأساس الرقمية والبيانات السكانية والاقتصادية المنتجة حديثاً بواسطة الجهاز من خلال مشروع التعداد العام للسكان 2017 ، لاستخدامها في المشروع القومي “لمنظومة الرقم البريدي الجديد.