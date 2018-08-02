الصحة: تدريب 27 ألفًا و882 من المهن الطبية لرفع مهاراتهم العملية

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صحة وتغذية

الدكتورة هالة زايد
زايد

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الصحة

تدريب

قطاع الموارد البشرية

المهن الطبية

أعلن قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية بوزارة الصحة والسكان، عن تدريب 27 ألفًا و882 من أعضاء المهن الطبية خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.

وأوضحت الدكتورة ديزيريه لبيب، رئيسة القطاع، أنه تم تدريب 5 آلاف و713 من العاملين بالقطاع الصحي في برامج منفذة من خلال قطاع الموارد البشرية، منهم 1241 طبيبًا تم ترشيحهم لحضور 36 مؤتمرًا علميًا لاطلاعهم على الجديد فى مختلف المجالات الصحية ولتدعيم التعليم الطبى المستمر، و2946 طبيبًا تم تدريبهم على مستوى الجمهورية كتدريب على رأس العمل في مجالات مكافحة العدوى، والجودة، وسلامة المرضى، والسموم، والطوارئ، والرعاية، بالإضافة إلى دورة تدريبية للتعريف بقانون التأمين الصحى.

وأضافت رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تم تدريب 614 متدربًا عن طريق المعهد القومي للتدريب في مجالات إنعاش القلب لحديثي الولادة والأطفال، وسونار الباطنة، والمناظير الجراحية، ومناظير الركبة، وجراحة العمود الفقري، والتغذية الإكلينيكية في الحالات الشائعة في الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى المهارات الإدارية الأساسية.


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