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قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة بدءا من ظهر الغد

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء غدٍ الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول “الجيزة سابقاً” واستكمال تحويل الخط قطر 600 مم.

والمناطق المتأثرة هى: “بين السرايات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – نطاق حى الدقى- نطاق حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة “.

وشدد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

وناشدت المحافظة، المواطنين وكل المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .


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