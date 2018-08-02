» هذا السبب وراء انتحار رياضية عالمية

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وكالات- حنان حمدتو

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كشف والد نجمة التزلج على الجليد البريطانية إيلي سوتر، التي انتحرت في عيد ميلادها الـ18، أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية كبيرة تسببت في إقدامها على الانتحار.

وأشار والدها، توني سوتر وفق صحيفة "الديلى ميل" إلى أن بداية أزمتها الأخيرة عندما فاتتها الطائرة عند سفرها للتدريب مع فرقة "جي بي"، قائلا: "شعرت بأنها قد خذلتهم، وأنها ستخذلني أنا أيضًا، وللأسف كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث انهارت إيلي من الضغط لرغبتها ألا تخذل معجبيها وأصدقائها".

و أعرب توني عن حزنه لفقدان ابنته، التي اعتبرها "رفيقة عمره ومركز حياته".

وعُثر على جثمان سوتر، الأسبوع الماضي، في غابة نائية قرب منزلها بجبال الألب الفرنسية.

وإيلي هى إحدى النجمات الصاعدات في التزلج على الجليد، وكان من المتوقع أن تتنافس مع فريق "جي بي" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.


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