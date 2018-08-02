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شاهد.. أبشع جريمة قتل أب لنجله والسبب جدته

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لجريمة  بشعة ترصد مقتل طفل على يد والده، الذي يتعاطى المخدرات، بعد تعذيب لمدة يوم كامل، بسبب أن الطفل قام بسب جدته.

من جانبها، قالت والدة الطفل، في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إنها تلقت اتصالا هاتفيا بوفاة نجلها، وأن والده قتله من كثرة الضرب والتعذيب، كما قام بتشويه أخته الصغيرة.

وتابعت والدة الضحية، أنها في النيابة التقت بأبنائها الذين قالوا لها إن الضحية (محمد) شتم جدته، فقام والده بتعذيبه بـ"الشومة"، وربطهم وضربهم، وكان يخرج قليلا ليتعاطى المخدرات، ثم يعود لتعذيبهم.

وعلق وائل الإبراشي، على هذه الواقعة قائلاً إنها جريمة بشعة ووحشية، وهذه القضايا تحتاج إلى تحليل نفسي واجتماعي.

شاهد الفيديو..

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