وزير سابق يطالب بإحالة ضيوف "الإبراشي" للنائب العام

02 أغسطس 2018 - 02:33 م

انتقد الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، العلاج بالحجامة، والعصا، وسم النحل، لافتا إلى أنها ترسخ للجهل في الوطن، وسبب تأخر مصر.

وطالب "عرب"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بإحالة كل من يتلاعب بأحلام المصريين للنائب العام، وإحالة ضيوف البرنامج للنائب العام للتحقيق معهم.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن ضحايا هؤلاء من الفقراء، بسبب غلاء العلاج لدى الأطباء، مناشدا الأطباء أن يرحموا الناس ويخفضوا أسعار الكشف.

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