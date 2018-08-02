» فنانة شهيرة تروي قصة اغتصابها

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تيفاني هاديش

كشفت الفنانة الكوميدية تيفاني هاديش، عن بعض التفاصيل في حياتها الشخصية لافتة إلى أغرب ما حدث لها قائلة: "دخلت في تجربة نفسية صعبة بسبب تعرضي للاغتصاب في سن الـ18"

وأضافت "هاديش" خلال حوارها مع مجلة Glamour العالمية: "التجربة ككل وضعتني في موقف لا أحسد عليه لوقت طويل، وفي النهاية بدأت زيارة عدد من الأطباء النفسيين، وعن نفسي أحتاج إلى خطة للوقوف على ما سأفعله، ويمكنني أن أتحدث بدون خوف، ولكن ماذا سيفعله صوتي؟، هل سأظل أتحدث فقط أم سأقوم بخطوة".


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