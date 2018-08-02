751 مليون يورو لتطوير الخط الأول للمترو

02 أغسطس 2018 - 02:58 م

قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن الحكومة وقعت اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2.5 مليون يورو للمساهمة في تطوير المرحلة الأولى من تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق والتي تشمل تطوير أنظمة الإشارات وأعمال التحكم المركزي بتكلفة إجمالية تصل إلى 751 مليون يورو.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة “dmc ”، اليوم أن تغطية تكلفة المرحلة الأولى من تطوير الخط الأول ستكون من خلال 146 مليون يورو كنسبة تمويل محلي و350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوربي و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من تطوير الخط الأول للمترو ستكون بتكلفة 650 مليون يورو لشراء قطارات جديدة.

وتابع، أن خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق ستنتهي في خلال 6 سنوات، وتشمل إزدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة لخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 3.5 دقيقة في هذه المنطقة، والوصول من حلوان إلى المرج الجديدة في 75 دقيقة، فضلا عن تجديد محطة المرج الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه.