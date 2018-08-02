» حرب البنوك تشتعل على أقساط المصروفات التعليمية

02 أغسطس 2018 - 03:22 م

باتت المصروفات الدراسية كابوس لأولياء الأمور بسبب ارتفاع قيمتها بشكل كبير ومن هنا بدأت إدارات التجزئة والتسويق المصرفي بالبنوك المحلية تكثيف نشاطها لنشر برامج تقسيط مصروفات التعليم المختلفة.

ويمتلك 16 بنكا محليا برامج متخصصة لتمويل مصروفات الدراسة، تضم القائمة كلًا من "العربى الأفريقى الدولى، مصر، القاهرة، المصرى الخليجى، البركة، العقارى المصرى، الإتحاد الوطنى، المصرف المتحد، قطر الوطنى، SAIB ، ناصر الإجتماعى، الأهلى الكويتى، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الاستثمار العربى، الزراعى المصرى".

وبينما اتفقت البنوك فى الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل، تباينت الشروط من بنك لآخر فيما يتعلق بالحد الأدنى للمرتب وفترة السداد وسعر الفائدة وكذلك أقصى مبلغ للتمويل، وفقا لـ"المال".

واشترط بنكا القاهرة والعربى الأفريقى الدولى أعلى حد أدنى لراتب للحصول على القرض وهو 5000 جنيه، فيما اشترط بنك QNB أقل عند 1500 جنيه، وكذلك إيجى بنك ولكن فى حالة تحويل الراتب فقط. وقدم إيجى بنك أعلى قيمة لتمويل المصروفات الدراسية لتصل إلى مليون جنيه، يليه البنك العربى الأفريقى بقيمة 500000 جنيه.

وقدم البنك العقارى المصرى أقل سعر للفائدة للموظفين لتصل إلى %15.5، يليه بنكا مصر بفائدة %18.5 ثم بنك القاهرة بفائدة %18.

فيما قدم إيجى بنك أعلى سعر للفائدة فى حالة تمويل لمرحلة الدراسية كاملة ليسجل 23%، يليه المصرف المتحد بفائدة %22.

وانفرد بنك مصر بأطول فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، يليه بنك البركة لفترة تصل إلى 5 سنوات.

واتفقت البنوك فى مطلبات الحصول على القرض والتى تضمنت شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية، وخطاب بمفردات الراتب، وإيصال مرافق حديث، وموافقة بتحويل الراتب «للبنوك التى تشترط تحويل الراتب»، وبطاقة الرقم القومى، وفيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة اشترطت البنوك تقديم سجل تجارى، ومحاسب قانونى بالدخل والموقف الضريبى.

وتتراوح مصروفات الجامعات الخاصة بين 30 وحتى 90 ألف جنيه سنويا.