إطلاق سراح محسوب

02 أغسطس 2018 - 03:25 م

قال المرشح الرئاسي السابق أيمن نور إن السلطات الإيطالية أطلقت سراح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والذي تم احتجازه صباح اليوم في إيطاليا.

وأضاف نور في تدوينة مصغرة له علي حسابه علي تويتر : "الحمد والشكر لله رب العالمين إطلاق سراح الدكتور محسوب بعد احتجاز 14 ساعة في ايطاليا".

يذكر أن محسوب كان قد أكد عبر حسابه علي تويتر منذ صباح اليوم أن الشرطة الإيطالية تحتجزه منذ 3 ساعات ولم تفصح عن الأسباب ، وذلك قرب مدينة كاتانيا ، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".