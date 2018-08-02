» محافظ الغربية: آخر موعد لـ طلبات فوق الكثافة 5 أغسطس

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أنه آخر موعد لتلقي طلبات الموافقة على إلحاق التلاميذ بالمدارس فوق الكثافة يوم 5 من أغسطس من العام الجارى.



وأكد محافظ الغربية، فى تصريحات صحفية، أنه يعمل دائمًا لصالح المواطنين وويبذل قصارى جهدهم لراحتهم وحل جميع مشاكلهم.



وأشار إلى أن هذا الميعاد يتناسب مع مواعيد دخول المدارس وترك مساحة من الوقت لإدارة المدارس لتتهيأ لاستقبال العام الدراسى الجديد والذى يتم فيه فحص الملفات وتسجيل التلاميذ والطلبة حتى يتم بدء العام الدراسى دون ضغط فى العمل أو مشاكل للطلبة وأولياء الأمور.