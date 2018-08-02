القوى العاملة تعلن عن 2782 وظيفة

02 أغسطس 2018 - 04:18 م

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، الخميس، عن توفير 2782 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وفقًا للنشرة القومية للتشغيل، والتي تصدر قائمة كاملة توضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد، والمؤهلات والشروط لكل فرصة.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في شهر مايو الماضي، أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام، مقابل 12% بالربع الأول من العام الماضي، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و94 ألفا، بانخفاض 409 آلاف عن الربع الأول من العام الماضي، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017، لافتا إلى أن حجم قوة العمل بلغ 29 مليونا و186 ألف فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

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