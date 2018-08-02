وفد دولي يصل غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أفادت حركة "حماس"، بأن وفدًا قياديًا من الضفة الغربية وخارج فلسطين سيصل قطاع غزة اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لصحيفة الرسالة (تابعة لحماس): "الوفد سيصل غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة".

ووجّه برهوم، شكره لـ"الجهود التي بُذلت –وما زالت- من أجل إنهاء الحصار عن غزة، خصوصاً الجهود المصرية، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني والوصول للمصالحة على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً".

وأكد حرص حركته "على وحدة الشعب وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية في تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصًا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017".

وبيّن أن رغبة حماس تتمثل "بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني".

ولم يذكر برهوم في تصريحه "تفاصيل عن أعضاء الوفد أو مناصبهم".

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