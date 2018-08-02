» «الجبلاية» تكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد «أجيري»

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المصريون

الشرط الجزائي

اجيري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قيمة الشرط الجزائي في عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري.

وكشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، أنه حال قرر «أجيري» فسخ العقد من جانبه، سيكون عليه دفع شرط جزائي بقيمة 6 شهور من قيمة تعاقده، مضيفا أنه حال جاء قرار الفسخ من جانب الاتحاد المصري ستتحمل خزينة الاتحاد راتب شهرين.

يُذكر أنه تم تقديم «أجيري» في مؤتمر صحفي اليوم، وإعلانه المدير الفني للمنتخب خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وسيتقاضى المدرب الجديد 120 ألف دولار شهريًا.


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