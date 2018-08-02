«أجيري»: انتظروا ثورة في أداء الفراعنة

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كوبر

اجيري

أعرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن أمنيته الكبيرة في صناعة التاريخ لهذا البلد العاطفي، الذي يشبه بلاده.

وقال «أجيري» خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، الخميس، أنه عمل كمدرب أكثر من 20 عامًا، وأنه سبق له الظهور في كأس العالم في أكثر من مناسبة.

المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قال: «العمل في إفريقيا تحد كبير بالنسبة إلي، كما أن الوقت قصير قبل مباراة النيجر الرسمية، لكن عمومًا لن أدرب اللاعبين إلا في مواعيد الفيفا، وبعد كأس العالم اللاعبون يحتاجون إلى راحة وبالفعل حصل، وسأستغل الفترة المقبلة لمشاهدة فيديوهات اللاعبين لمعرفة مستوياتهم».

وردًا على سؤال حول طريقة كوبر الدفاعية، أوضح المدرب المكسيكي: «أحترم طريقته، لكن الكل هنا يحدثني عن ضرورة تقديم كرة جميلة، وسأسعى لذلك معتمدًا على الاحتفاظ بالكرة والضغط العالي، وعلينا تقديم مستوى جيد قدر الإمكان، ونسعى للوصول لكأس إفريقيا».

وواصل حديثه عن طريقة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني: «كوبر قدم عملا جيدا مع منتخب مصر ولازم نستفيد من أساس كوبر مع المنتخب، وأحلامي أن يكون الفراعنة من أفضل منتخبات العالم.. خاصة أن عنده لاعيبة جيدة وإمكانيات متاحة».

وبدأ خافيير أجيري أولى محطاته التدريبية، كمدير فني في فريق أتلانتي المكسيكي الذي منحه الثقة في تدريب الفريق للظهور في منصب الرجل الأول، ثم تولى بعد ذلك القيادة الفنية لفريق باتشوكا المكسيكي عام 1998، وبعدها تولى القيادة الفنية للمنتخب المكسيكي عام 2001، والذي كان بمثابة نقطة تحول في مساره التدريبي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند يوم 3 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون، كما يواجه الفراعنة منتخب النيجر في الجولة الثالثة يوم 8 سبتمبر.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأخير في المجموعة العاشرة بالتصفيات، التي تضم معه منتخب تونس صاحب المركز الأول برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب سوازيلاند المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب النيجر صاحب المركز الثالث.


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