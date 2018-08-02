«النقل»: الخط الثالث للمترو لا يقل عن الدول الأوروبية

02 أغسطس 2018 - 05:40 م

قال المتحدث باسم وزارة النقل، محمد عز، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار-إمبابة" تم إنشاؤه على أعلى مستوى عالمي، وأنه ذو جودة متميزة ولا يقل عن الدول الأوروبية.

وأشار "عز" في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC "، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل في الثالثة والرابعة.

وأوضح أن السفير الفرنسي خلال لقائه مع الوزير هشام عرفات، اتفق على توقيع اتفاقات في فترة لاحقة لتوريد عربات مترو للخط الثالث، خاصة مع وجود العديد من المشروعات الضخمة التي سيتم تنفيذها في المترو على مدار الـ 4 سنوات القادمة.



