  • الخميس 02 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
حماس ومصر

«حماس» تكشف سر زيارتها الأخيرة لمصر

ملك الأردن ونجله

أول ظهور لملك الأردن بعد غياب مثير للجدل

مطار القاهرة الدولي

إنشاء مطار بالعاصمة الإدارية أكبر من«القاهرة»

بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال

من يوقف بهدلة الأطفال في دور الأيتام ؟

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن» مرفوضة

مومو

«مومو» لعبة موت خطيرة تجتاح «واتس آب»

محمد محسوب

أول تعليق لـ«محسوب» بعد إطلاق سراحه

هنري

«هنري» يحرج اتحاد الكرة على «تويتر»

زرع قرنية

دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية

اتحاد الكرة

«أجيري»: انتظروا ثورة في أداء الفراعنة

الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

المرسى: إغلاق "أون تى فى" خطوة ترجعنا إلى الخلف

#

ليبرمان يطالب بإصدار قانون لتصفية الأسرى الفلسطينيين

#

إلغاء الحبس بقانون الصحافة.. ومنح الجنسية المصرية للأجنبي يتصدرالتوك شو

#

سر تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

الإعدام

عقوبة

إلغاء

الفاتيكان

العقيدة الكاثوليكية

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس وجه خطابا للأساقفة بشأن إدخال تغيير على التعاليم الكنسية الخاصة بالعقيدة الكاثوليكية فيما يخص عقوبة الإعدام، ليصبح الإعدام "مرفوضا" فى الكاثوليكية.

وذكر الفاتيكان - فى بيان أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - "لطالما كانت عقوبة الإعدام تعتبر ردا مناسبا لجرائم بعينها، إلا أنه أصبح هناك وعى متزايد بأن كرامة المرء لا تفقد حتى بعد ارتكاب جرائم بالغة الخطورة"، مبينا أن هناك أنظمة احتجاز أكثر كفاءة تم تطويرها لضمان حماية المواطنين، من دون أن تحرم بشكل نهائى المدانين من فرصة التكفير عن الخطايا.

وخلص الفاتيكان إلى أن التعاليم الجديدة للكنيسة بهذا الصدد تنص على أن "عقوبة الإعدام مرفوضة لأنها اعتداء على حرمة الإنسان وكرامته"، مضيفا أن الكنيسة ستعمل على إلغاء العقوبة فى جميع أنحاء العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي
» النيابة تستدعي مأمور قسم مصر القديمة
» القيمة السوقية لشركة «آبل» تصل إلى تريليون دولار
» مصرع 3 سقطوا من ارتفاع 3600 متر أثناء تسلق جبال الألب
» غياب «أحداد» عن مران الزمالك
» «أجيري»: انتظروا ثورة في أداء الفراعنة
» التحقيق مع راهب بتهمة إقناع راهبات بأن الجنس من طقس ديني
» السوبر الأوروبي.. «مارتشينياك» حكمًا لمباراة الريال وأتليتكو
» دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية
» «الجبلاية» تكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد «أجيري»
» معلومة خطيرة من "القرموطى" عن انقطاع المياه

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:25 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا