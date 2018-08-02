» مصرع 3 سقطوا من ارتفاع 3600 متر أثناء تسلق جبال الألب

02 أغسطس 2018 - 06:30 م

لقي 3 متسلقين مصرعهم، صباح الخميس، في منطقة مونت بلانك بجبال الألب الفرنسية، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح المسؤولون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المتسلقين الثلاثة كانوا مرتبطين معا بحبل واحد، وسقطوا من ارتفاع 3 آلاف و600 متر.

ولفتوا إلى أن الحادث وقع عندما تفككت البراغي، التي تُستخدم في تثبيت أحبال التسلق. ولا تزال هويات الضحايا وجنسياتهم غير معروفة.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من مصرع 4 متسلقين، بينهم رجل إيطالي وامرأتان فرنسيتان، الأحد، في 3 حوادث مختلفة أثناء تسلق جبال الألب الفرنسية.

وفي محاولة للحد من الوفيات، أصدر رئيس بلدية "سان جيرفيه"، جان مارك بيليكس، العام الماضي، مجموعة من القيود والقواعد تلزم أي متسلق لمسار "رويال رود" في جبال الألب بأن تكون معه تجهيزات كافية.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرهم، الصيف الماضي، في حوادث تسلق لجبال الألب الفرنسية، مقارنة بـ9 عام 2016.