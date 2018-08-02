دراسة: «السمنة» تؤدي إلى الخرف

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وكالات - خالد الشرقاوي

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كبار السن

دراسة

دهون البطن

القدرات العقلية

كشفت دراسة آيرلندية حديثة، أن زيادة الدهون في منطقة البطن لدى كبار السن، ترتبط بخطر الإصابة بضعف الإدراك، وانخفاض الوظائف المعرفية.

أجرى باحثون بكلية الثالوث في آيرلنديا، دراسة حول تأثير زيادة الدهون في منطقة البطن على القدرات العقلية لدى كبار السن، والتي نشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية (British Journal of Nutrition ) العلمية.

ومن أجل التوصل إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق بيانات أكثر من 5 آلاف من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 60 عاما، عبر قياس الدهون في منطقة البطن، وإجراء فحوصات للدماغ.

ووجد الباحثون أن زيادة مؤشر كتلة الجسم الذي يفحص العلاقة بين طول ووزن الجسم وتقدير كمية الدهون، وتراكم الدهون في منطقة البطن، كانت مرتبطة بخفض الوظائف المعرفية وضعف الإدراك لدى كبار السن.

وقال الدكتور كونال كننجهام قائد فريق البحث: "رغم معرفتنا السابقة بأن السمنة ترتبط بعواقب صحية سلبية، فإن دراستنا تضيف إلى الأدلة السابقة التي تشير إلى أن السمنة يمكن أن تؤثر على صحة الدماغ، وهذا له آثار كبيرة على الصحة العامة".

وأضاف أن "هذه النتائج لها آثار هامة، حيث من المتوقع أن يزيد الانتشار العالمي للخرف من 24.3 مليونا عام 2001، إلى 81.1 مليونا بحلول 2040".

ومرض الخرف، هو حالة شديدة جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تسبب ضمورا في الدماغ، ويعتبر الزهايمر أحد أشكالها، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجيا لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.


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