  • الخميس 02 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:03 م
بحث متقدم
الاهلى والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي

غرفة عمليات

إلغاء «بدل العدوى» يفجر غضب أعضاء الأطباء

الشاب الضحية

قصة وفاة «ريجيني المصري» بسجون إيطاليا

محمد محسوب

مصر تطارد المعارضين بالخارج بمذكرات توقيف

حماس ومصر

«حماس» تكشف سر زيارتها الأخيرة لمصر

ملك الأردن ونجله

أول ظهور لملك الأردن بعد غياب مثير للجدل

مطار القاهرة الدولي

إنشاء مطار بالعاصمة الإدارية أكبر من«القاهرة»

بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال

من يوقف بهدلة الأطفال في دور الأيتام ؟

محمد محسوب

أول تعليق لـ«محسوب» بعد إطلاق سراحه

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن» مرفوضة

«حماس» تكشف سر زيارتها الأخيرة لمصر

الحياة السياسية

حماس ومصر
حماس ومصر

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

اتهامات بين "البلتاجي" ووزير الداخلية الأسبق

#

موقع إسرائيلي: الإسرائيليون يعتقدون أن حماس انتصرت علينا

#

"حماس" تكشف حقيقة تهديدها بـ "هدم معبر رفح"

#

مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

حماس

مصر

زيارة

سر

تبادل الأسرى

قال توفيق أبو نعيم، المسؤول البارز في حركة "حماس"، إن وفد الحركة في القاهرة يبحث إتمام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال بوساطة مصرية.

وكتبت صحيفة "معاريف أوف لاين" العبرية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الخميس، إن المسؤول البارز في حركة "حماس"، مدير عام قوى الأمن في قطاع غزة، صرح بأن وفد الحركة يناقش إتمام صفقة تبادل أسرى، بوساطة مصرية، على أن تكون بعد إتمام تأهيل قطاع غزة.

يذكر أن وفد حركة "حماس" زار القاهرة الثلاثاء لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولكنه عاد إلى القطاع، صباح اليوم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية
» حكم قضائي بتسليم جثة مغربي إلى زوجته الفرنسية لـ«حرقها»
» بالفيديو.. المصري يهزم الجونة بهدف «كوفي»
» مفتي سُنة العراق يمهل «العبادي» 30 يومًا
» الزمالك يعلن سرقة حساب حمدي النقاز
» تحطم مروحية في روسيا ومقتل قائدها
» ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي
» «أجيري»: انتظروا ثورة في أداء الفراعنة
» النيابة تستدعي مأمور قسم مصر القديمة
» الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية
» القيمة السوقية لشركة «آبل» تصل إلى تريليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا