غياب «أحداد» عن مران الزمالك

02 أغسطس 2018 - 07:31 م

تغيب المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران فريقه، المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

جاء غياب حميد أحداد عن تدريبات الزمالك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بقيادة جروس بسبب ارتفاع درجة حراراته، على أن يتم حسم مدى إمكانية تواجده فى مباراة الاتحاد من عدمه فى الساعات القادمة وفقا لحالته.

كان أحداد قد شارك كبديل فى مباراة الزمالك الأولى بالنسخة الحالية من الدورى أمام بتروجت، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.