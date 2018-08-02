» ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

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تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.

وغادر وليد سليمان جناح الفريق، معسكر المارد الأحمر، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة قبل انطلاق اللقاء.

يذكر أن الفريق الأحمر يعاني من غياب أكثر من لاعب من العناصر الأساسية على رأسهم أحمد فتحي وحسام عاشور.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني باللاعب ناصر ماهر مكان وليد سليمان خاصة أنه البديل الأفضل.


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