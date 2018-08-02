» مفتي سُنة العراق يمهل «العبادي» 30 يومًا

02 أغسطس 2018 - 07:39 م

أمهل المفتي العام لأهل السُنة في العراق، الشيخ مهدي الصميدعي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، مدة 30 يومًا لإنهاء معاناة المتظاهرين في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأغلبية الشيعية.

وحذّر زيد الحلبوسي، المتحدث باسم مفتي أهل السنة والجماعة، في تصريح لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس، من أن دار الإفتاء ستنضم للاحتجاجات، في حال لم تنته معاناة المتظاهرين المطالبين بتوفير خدمات ومحاربة الفساد.

وأوضح الحلبوسي، أن "مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي، وجّه رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وقال المتحدث إن الرسالة "جاء فيها أنه (الصميدعي) يهيب به إنهاء معاناة المتظاهرين خلال 30 يومًا، وبعكسه ستقوم دار الإفتاء العراقية بالمشاركة مع المتظاهرين بكافة علمائها ومفتي الجمهورية".

وأشار الحلبوسي إلى أن "المفتي دعا جميع المتظاهرين إلى عدم السماح للمخربين وتجار الأحزاب ومروجي الفتنة، بإراقة الدماء والاستخفاف بالقانون".

وتشهد البصرة ومحافظات أخرى جنوبي العراق، ذات الأكثرية الشيعية، احتجاجات شعبية واسعة منذ 9 يوليو الماضي المنصرم، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 14 قتيلًا فضلًا عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان.