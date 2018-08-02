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تحطم مروحية في روسيا ومقتل قائدها

عرب وعالم

أرشيفية - تحطم مروحية
أرشيفية - تحطم مروحية

وكالات - خالد الشرقاوي

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تحطم مروحية

مقتل طيار

لقّي طيار مصرعه، اليوم الخميس، إثر تحطم طائرته في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وأفادت مصادر في هيئات الطوارئ في الإقليم بأن "المروحية تحطمت أثناء قيامها بتأدية خدمات زراعية"، حسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن المروحية احترقت بعد اصطدامها بالأرض.

ولم يكن على متنها سوى الطيار البالغ 50 عاما من العمر، الذي لقي مصرعه جراء الحادث، حسب المصدر نفسه.

فيما توجه فريق من المحققين إلى الموقع لكشف ملابسات الحادثة.


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