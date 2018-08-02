«الأرصاد»: على المواطنين توخي الحذر

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وكالات - خالد الشرقاوي

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قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس كإحدى سمات هذا الشهر، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news "، اليوم الخميس، أن نسب الرطوبة متوقع لها أن تزيد عن 85% خلال الأيام المقبلة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن السواحل الشمالية من أفضل المناطق اعتدالا خلال هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونسيم البحر.

وتابع، أن حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم معتدلة بما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية، باستثناء منطقة خليج السويس وشرق البحر المتوسط لارتفاع نسبي في نشاط الرياح، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد شبورة مائية في الصباح الباكر لارتفاع نسب الرطوبة.


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