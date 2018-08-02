التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، وخير الدين مضوي، مدرب الإسماعيلي، تشكيل الفريقين، استعدادًا للمباراة المرتقبة بينهما، بعد قليل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : ساليف كوليبالى ،سعد سمير ،محمد هانى وعلى معلول

خط الوسط : عمرو السولية ،هشام محمد ،مؤمن زكريا وإسلام محارب، ناصر ماهر

خط الهجوم : وليد أزارو 

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى : عصام الحضرى

خط الدفاع : طارق طه – ريتشارد بافور – محمود المتولى – محمد هاشم

خط الوسط  : محمد صادق – نادر رمضان -شكرى نجيب – حسنى عبدربه

فى الهجوم  : كريستوفر ميندوجا وسعد الجزيري

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