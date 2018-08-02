إحالة مسئولين جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية

02 أغسطس 2018 - 08:35 م

أحال طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، العديد من المخالفات للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق ، بناء على مذكرات إدارة الشئون القانونية بالمديرية .

حيث ورد من الإدارة الزراعية بكفر الدوار فى كتابيها رقمى 2018/7/10 و 2018/6/21 ، بشأن قيام مدير جمعية بردلة الزراعية ، ومهندس حماية الاراضى ، بتحرير محضر إثبات حاله للمواطنة محروسة محمد حسين ، لقيامها بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل حصيرة خرسانية وذلك فى 2018/6/1 ، وتبين ان المذكورة متوفية فى 2014/9/26 .

وبعد الإطلاع على شهادة الوفاة والأوراق اللازمة تبين ثبوت المخالفة ، وهذا يؤكد عدم تحرى الدقة فى تأدية عمله ، مما يسهل بالحصول على أحكام قضائية بالمخالفة للواقع والحقيقة ، الأمر الذى يزيد من التعدى على الأرض الزراعية .