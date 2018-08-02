» «بي بي سي» تعتذر رسميًا للكويت

02 أغسطس 2018 - 09:39 م

تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي»، باعتذارًا رسميًا إلى الكويت بشأن المغالطات التي نشرت عن سيادتها.

وقالت « بي بي سي» في بيان نشر عبر موقعها :« ورد في حلقة أمس من برنامج "ترندينغ" مقطع تناول اقتراح سفير العراق في الكويت استبدال تعبير الغزو العراقي للكويت بالغزو الصدامي للكويت. وفي سياق عرض مختلف وجهات النظر، طرحت مقدمة البرنامج سؤالا على ضيفتها الكويتية حول اعتبار العراق أن الكويت كانت جزءا من العراق قبل عام 1920، بدل القول إن بعض العراقيين فقط هم من يقول ذلك، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل حادة».

وتابع البيان : يهم بي بي سي أن تؤكد على أن سياستها التحريرية تقضي بنقل كل وجهات النظر ووضعها بتصرف المشاهد. وهي لا يمكن أن تكون طرفا أو أن تتبنى وجهة نظر على حساب أخرى، خصوصا في المسائل الخلافية. وبمراجعة المقابلة، بدا واضحا أن السؤال طرح في صيغة خاطئة وغير واضحة أو ملائمة لمعايير الحياد التي تتبعها بي بي سي، فاقتضى الاعتذار.

واختتم: يهم بي بي سي أيضا أن تؤكد أنها تتعاطى مع هذه المسائل المتعلقة بسياستها التحريرية القائمة على التوازن والموضوعية والحيادية بجدية كبيرة وتقوم بكل ما يلزم للتأكد من أن هذه المعايير متبعة في منصاتها كافة.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية، أكدت اليوم الخميس، رفضها التام لما للمغالطات التاريخية والادعاءات الزائفة والمغلوطة التي بثتها فضائية (بي بي سي) العربية، بشأن سيادة الكويت.

وأعربت (الإعلام) - في بيان صحفي - عن بالغ أسفها واستنكارها لما ورد على لسان مقدمة برنامج (ترندينج) رانيا عطار، بشأن سيادة الكويت التاريخية، مؤكدة أنها ابتعدت عن كل قواعد المهنية، وعمدت إلى تزييف الحقائق وتشويه التاريخ.

وشددت على أن مثل هذه الادعاءات الزائفة والأخطاء الفادحة "غير مقبولة نهائيا"، خاصة من مؤسسة إعلامية دولية يفترض أن تلتزم بالمعايير المهنية وايضاح الحقائق بدلا من تشويهها، حسب قولها.

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية عن اندهاشها من هذا الموقف المتمثل في تزييف الحقائق تزامنا مع الذكرى ال28 لجريمة الغزو العراقي للكويت، لافتة إلى حقها في ملاحقة أي جهة أو مؤسسة تعمد إلى ارتكاب هذا التشويه والتزييف التاريخي المتعمد.