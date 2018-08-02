» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

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المصريون

الزمالك

الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري التي تقام بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك التي أعلنها جروس كلا من:

في حراسة المرمى: محمود جنش، وعماد السيد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، حازم إمام، بهاء مجدي، أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، عبد الله جمعة، محمود كهربا، إبراهيم حسن، مصطفى فتحي، محمد عنتر، محمد إبراهيم، وأيمن حفني.

في خط الهجوم: كاسونجو، عمر السعيد، حميد أحداد، يوسف أوباما.


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