مفاجأة.. «محسوب» يحمل الجنسية الإيطالية

02 أغسطس 2018 - 09:58 م

قال الناشط الحقوقي محمد الشبراوي، والمقرب من جماعة الإخوان المسلمين، إن الصحف الإيطالية أكدت أن الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية الأسبق يحمل الجنسية الايطالية، لافتًا إلى أن هذا هو سر الإفراج عنه بعد إلقاء القبض عليه مؤخرًا.

وكتب "الشبراوي"، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "بمطالعة صحيفتين إيطاليتين هما (Palermo و La Stampa.it ITALIA ) -رابطهما في التعليقات- فقد أشارت الصحيفتان إلى الإفراج عن الدكتور محسوب كما أوردت الصحيفتان ما يفيد أن الدكتور محسوب يحمل الجنسية الإيطالية ويتمتع بالمواطنة الإيطالية".

وألقت السلطات الايطالية القبض على محسوب مساء أمس الأربعاء، قبل أن تفرج عنه اليوم.

وكان محسوب قد غادر مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.

كما كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، بالإضافة إلى انه كان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط.