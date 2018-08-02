  • الخميس 02 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:39 م
بحث متقدم
الاهلى والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد محسوب

مفاجأة.. «محسوب» يحمل الجنسية الإيطالية

الحياة تدب في سيناء

الحياة تدب في سيناء بعد شهور من انطلاق العملية العسكرية

شباب الإخوان (أرشيفية)

لهذه الأسباب.. لا مصالحة مع الإخوان

حمادة السيد

الإفراج عن حمادة السيد لاعب أسوان

سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية» تحذف بيانها عن محمد محسوب

غرفة عمليات

إلغاء «بدل العدوى» يفجر غضب أعضاء الأطباء

الشاب الضحية

قصة وفاة «ريجيني المصري» بسجون إيطاليا

مطار القاهرة الدولي

إنشاء مطار بالعاصمة الإدارية أكبر من«القاهرة»

بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال

من يوقف بهدلة الأطفال في دور الأيتام ؟

مفاجأة.. «محسوب» يحمل الجنسية الإيطالية

آخر الأخبار

محمد محسوب
محمد محسوب

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«محسوب» بعد إطلاق سراحه

#

إطلاق سراح محسوب

#

محسوب: الشرطة الايطالية تحتجزني تمهيدا لتسليمي

#

العثور علي جثة "بلجيكي" مقتولاً داخل شقته

قال الناشط الحقوقي محمد الشبراوي، والمقرب من جماعة الإخوان المسلمين، إن الصحف الإيطالية أكدت أن الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية الأسبق يحمل الجنسية الايطالية، لافتًا إلى أن هذا هو سر الإفراج عنه بعد إلقاء القبض عليه مؤخرًا.

وكتب "الشبراوي"، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "بمطالعة صحيفتين إيطاليتين هما (Palermo و La Stampa.it ITALIA ) -رابطهما في التعليقات- فقد أشارت الصحيفتان إلى الإفراج عن الدكتور محسوب كما أوردت الصحيفتان ما يفيد أن الدكتور محسوب يحمل الجنسية الإيطالية ويتمتع بالمواطنة الإيطالية".

وألقت السلطات الايطالية القبض على محسوب مساء أمس الأربعاء، قبل أن تفرج عنه اليوم.

وكان محسوب قد غادر مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.

كما كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، بالإضافة إلى انه كان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة أول حاج مصري بالسعودية لهذا السبب
» «بي بي سي» تعتذر رسميًا للكويت
» أول تعليق لـ«محسوب» بعد إطلاق سراحه
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.315 مليار دولار
» الذهب يسجل أدنى سعر في عام 2018
» من يوقف بهدلة الأطفال في دور الأيتام ؟
» إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية
» أول ظهور لملك الأردن بعد غياب مثير للجدل
» حكم قضائي بتسليم جثة مغربي إلى زوجته الفرنسية لـ«حرقها»
» بالفيديو.. المصري يهزم الجونة بهدف «كوفي»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا