استنفار أمني في أوهايو الأمريكية بسبب هذا الأمر

03 أغسطس 2018 - 12:10 ص

أعلنت قاعدة "رايت باترسون" الجوية في ولاية أوهايو الأمريكية، مساء الخميس، أن بلاغا زائفًا كان وراء استنفار القوات الأمنية للبحث عن مسلح مفترض قيل إنه أطلق النار داخل القاعدة.



وأوضحت القاعدة الأمريكية في بيان عن تفاصيل الحادثة، عبر تغريدة على "تويتر"، أن "مجهولا اتصل بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن وجود إطلاق نار أثناء تمرين بالقاعدة يتضمن التدرب على مواجهة إطلاق نار".



وقالت إنه بعد التحقيق تبيّن أن إطلاق النار لم يكن مصدره "مطلق نار نشط" داخل القاعدة، وإنما حدث أثناء تمرين طبيعي.



وفي وقت سابق اليوم، قالت السلطات الأمريكية إنها استجابت لتقارير عن إطلاق نار داخل قاعدة جوية في ولاية أوهايو.

