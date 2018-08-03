» السجائر أسوأ اختراع فى تاريخ البشرية

03 أغسطس 2018 - 12:50 ص

كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض قلب، عن أن التدخين سبب أزمات القلب لصغار السن، مؤكدًا أن السجائر أسوأ اختراع في تاريخ البشرية.



وأكد "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن "السيجارة قتلت أكثر من إللي قتلته القنبلة الذرية في القرن 20 و21".