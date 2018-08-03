» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام

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تفاصيل جديدة بواقعة ضحية قرنية "القصر العيني"
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تطورات جديدة بشأن الاحتياطي الأجنبي في مصر
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الحياة تدب في سيناء بعد شهور من انطلاق العملية العسكرية
لهذه الأسباب.. لا مصالحة مع الإخوان
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إلغاء «بدل العدوى» يفجر غضب أعضاء الأطباء
قصة وفاة «ريجيني المصري» بسجون إيطاليا
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