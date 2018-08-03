» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام

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طالب السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الحجاج بالالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة خلال أداء مناسك الحج، والسير ضمن مجموعات كما هو مخطط لهم.
وصرح رزق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، بأن العام الماضي "شهد مشكلة في قيام بعض الحجاج بتغيير طريقة السفر للسعودية من جوي لبري، مما تسبب في حدوث مشكلة على الحدود وتم منعهم من الدخول".
وأشار إلى أن هناك "ضرورة للالتزام بالشروط"، مناشدًا الحجاج بعدم اصطحاب أي أدوية خلال السفر للأراضي المقدسة، نظرًا لأن "البعثة الطبية ستقوم بمنح الحجاج كافة الأدوية التي سيحتاجون إليها أثناء الحج".

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