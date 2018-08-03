» قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات بالجيزة

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جامعة القاهرة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

قطع المياه

بين السرايات

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات، لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول “الجيزة سابقاً” واستكمال تحويل الخط قطر 600 مم.

ومن المقرر أن يبدأ الانقطاع من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت.

والمناطق المتأثرة هى: "بين السرايات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – نطاق حى الدقى- نطاق حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".

وشدد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

وناشدت المحافظة، المواطنين وكل المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .


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