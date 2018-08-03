تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

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تونس

شعبان عبدالرحيم

جابر القرموطى

سفير النوايا الحسنة

شعبولا

روى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم سفير النوايا الحسنة تفاصيل واقعة ايقافه في مطار تونس خلال عودته بعد احيائه حفلين بمنطقة "الحمرا".

وأوضح "شعبولا" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج مانشيت القرموطي على فضائية النهار،أن أحد الضباط بالمطار التونسي قام  بحجز المبالغ المالية التى كان يحملها معه، مضيفاً: "رحت تونس أبسطهم وهما رجعونى متعكنن".

وقال إنه خلال عودته وزع المبالغ المالية المتحصلة من الحفلين على طاقم العازفين المرافقين لها، ولكنه فوجئ بأحد الضباط في مطار تونس يجمع الأموال التي يحملها طاقم العازفين المرافقين له ويسجلها جميعها في محضر رسمي ضده، حيث كان المبلغ الكلى 10 آلاف دولار.

وأوضح عبدالرحيم أن النظام التونسى لا يسمح بسفر أى شخص بمبالغ مالية تزيد عن 2000 دولار، مؤكداً أنه لم يكن يحمل أكثر من  4000 دولار تحصل عليهم من الحفليين، 3 آلاف خرج بهم من مصر إلى تونس، ولكن ضباط المطار جمع المبالغ المالية المتواجدة مع الفرقة الموسيقية المرافقة له "6 آلاف دولار"، لتسجيلهم فى محضر واحد.

وتابع : "أنا كان معايا 3 آلاف دولار من لحظة خروجى من مصر ورجعت بيهم، عشان قولت للظابط دول فلوسى ولو هموت هنا مش همشى من غيرهم وأخدتهم منه، لكن المشكلة دلوقتى فى الـ 7 آلاف دولار اللى أخدهم الظابط مننا هناك فى المطار".
شاهد الفيديو..


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