تعرف علي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

03 أغسطس 2018 - 09:35 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.8200 جنيه للشراء و17.9200 جنيه للبيع بالبنك المركزى، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.7002 جنيه للشراء 20.8181 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2024 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 17.9223 جنيه للشراء 18.0247 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني، نحو 15.9982 جنيه للشراء، 16.0908 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.6023 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.