سر انفعال مفيد فوزي على نجوى إبراهيم

إيمان هاني
رفض الإعلامي مفيد فوزي، رغبة زميلته الإعلامية نجوى إبراهيم في اعتزال العمل الإعلامي.
وقال "فوزي"، من خلال برنامج "أمنية مصرية" المذاع على فضائية "دريم": "اوعي تعملي زي عماد متعب، مادام ربنا مديكي قوة وطلة على الشاشة".
وأضاف "إبراهيم"، أنها تريد تقديم برنامج عن الأطفال ولكن المنتجين يرفضون لأنه غير مربح، فرد عليها "فوزي" قائلا: "ياريت تعملي برنامج للأطفال، تشاركي في إنك تبني وجدان بلد من خلال سلوكياتها التي صارت رديئة بشدة".
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