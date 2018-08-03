سر انفعال مفيد فوزي على نجوى إبراهيم

03 أغسطس 2018 - 09:44 ص

رفض الإعلامي مفيد فوزي، رغبة زميلته الإعلامية نجوى إبراهيم في اعتزال العمل الإعلامي.

وقال "فوزي"، من خلال برنامج "أمنية مصرية" المذاع على فضائية "دريم": "اوعي تعملي زي عماد متعب، مادام ربنا مديكي قوة وطلة على الشاشة".

وأضاف "إبراهيم"، أنها تريد تقديم برنامج عن الأطفال ولكن المنتجين يرفضون لأنه غير مربح، فرد عليها "فوزي" قائلا: "ياريت تعملي برنامج للأطفال، تشاركي في إنك تبني وجدان بلد من خلال سلوكياتها التي صارت رديئة بشدة".

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