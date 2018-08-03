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صحيفة إسرائيلية:

تأجيل صفقة القرن عدة شهور تعرف علي السبب

عرب وعالم

صفقة القرن
صفقة القرن

وكالات- الدويني فولي

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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اليوم، الجمعة، عن تأجيل "صفقة القرن" عدة شهور، بسبب انتخابات داخل الكونغرس الأمريكي، وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية (لم تسمّها)، ومصدر قالت إنه مقرّب من البيت الأبيض، أن “صفقة القرن ستؤجل عدة شهور، بسبب انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس″.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن إدارة البيت الأبيض ترى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لن يكون قادراً على التعهد بالالتزام في بنود الصفقة في فترة ما قبل الانتخابات حال جرت.

وعلّل ذلك بالقول: “لأن نفتالي بينيت وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي سيستغل ذلك ضد نتنياهو مشيراً إلى أن “الإدارة الأمريكية تتفهم ذلك”.

وأضاف أن الخطة تشمل قبول إسرائيل تقديم تنازلات، وهذا قد ينعكس سلباً على موقف المرشحين الجمهوريين في الانتخابات المقررة 6 نوفمبر.

المصدر الأمريكي أضاف أن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل قد يدفع واشنطن إلى تأجيل آخر.

وفي حال عدم ذهاب إسرائيل لانتخابات مبكرة فستكون هناك فرصة للإعلان عن الخطة بعد الانتخابات الأمريكية، حسب المسؤول ذاته.

وحسب تقدير المسؤول الأمريكي، فإن نتنياهو لن يكون قادراً خلال فترة الانتخابات على تبني بنود في الصفقة مثل الاعتراف بـ"مدينة" أبو ديس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية.

“ولن يكون قادراً على قول نعم لمثل هذه الأفكار، لأن نفتالي بينيت سيستغل ذلك ضد نتنياهو، وكذلك لن يستطيع قول لا لترامب”.

وفي هذا الإطار أيضاً، تحدّث مسؤولون عرب نسبت إليه الصحيفة الإسرائيلية التصريحات ذاتها.

وقال هؤلاء إن دول عربية تفضل الإعلان عن الصفقة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والتي تجري كل 4 سنوات، لذلك بعثت هذه الدول رسالة للإدارة الأمريكية بهذا المضمون.

وترفض القيادة الفلسطينية الصفقة، لأنها حسب التوقعات لا تحقق الحد الأدنى من المطالب بدولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 "الضفة وغزة"، وعاصمتها القدس الشرقية



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