  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
نادي الزمالك

مؤتمر صحفي بالزمالك للإعلان عن إضراب شامل

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال للحكومة: "كفاية كدا على الشعب"

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

زوجة ضحية قرنية "قصر العيني" تقلب الموازين

سامح عبد الحميد حمودة

4 أمور تحققت بالقبض على "محسوب"

الإعلامي مفيد فوزي

سر انفعال مفيد فوزي على نجوى إبراهيم

صفقة القرن

تأجيل صفقة القرن عدة شهور تعرف علي السبب

الدولار والجنيه

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

"شعبولا" يتبرأ من الحشد الشعبي.. ويصرخ: "أنا وقعت في الفخ"

تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

ابل

"أبل" تحقق أعلى قيمة تسويقية في العالم بهذا الرقم

احمد كريمة

أحمد كريمة: أنا مش إرهابي

داعية سلفي لـ"المصريون":

4 أمور تحققت بالقبض على "محسوب"

الحياة السياسية

سامح عبد الحميد حمودة
سامح

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الخارجية» تحذف بيانها عن محمد محسوب

#

محمود بدر لـ معز مسعود: الست مش حلاوة

#

النائب العام يطالب الإنتربول بضبط 3 من تنظيم داعش

#

القبض على فنانة شهيرة لتنكرها في زي رجل

أكد سامح عبد الحميد الداعية السلفى أن هناك أمورًا تحققت بالقبض علي محمد محسوب، الوزير السابق إبان حكم الإخوان المسلمين فى مصر، قائلاً: "إذا كانت إيطاليا أفرجت عن محمد محسوب لأنه يحمل الجنسية الإيطالية نظرًا لزواجه من إيطالية؛ فإن غيره من عناصر الإخوان لا يحملون إلا الجنسية المصرية محبوسون فى تركيا لا يجرؤون على الخروج منها".

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريح لـ"المصريون"، أن الإخوان محبوسون عند أردوغان في تركيا لأن الإنتربول الدولي يُحاصرهم في دول العالم للقبض عليهم وتسليمهم لمصر، بسبب وجود أحكام قضائية جنائية باتة ضدهم، ومصر حريصة على تأكيد وضع أسمائهم فى النشرات الحمراء، خاصة أن تنظيم الإخوان أصبح ورقة محروقة، ودول العالم بدأت تشعر بمدى خطورتهم.

وتابع الداعية السلفى قائلا: "الإخوان يخافون من الاعتقال وتسليمهم للسلطات المصرية، وأردوغان لن يحكم تركيا للأبد ، وعندما يرحل أردوغان عن الحكم فالفرصة سانحة لتغيير الأوضاع وربما يتم تسليم كل الإخوان المُدرجة أسماؤهم في قائمة الإنتربول الدولي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر
» مفاجأة بواقعة هروب "نسناس" من حديقة الحيوان
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» أربعة ملايين مصري مهددون بفقدان الإبصار
» التدهور العقلي لترامب لا يمكن إنكاره
» قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات بالجيزة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 37 درجة
» ما هي فوائد ومخاطر غسل الشعر يوميا؟
» بالفيديو.. مذيع الـ "BBC" يفقد وعيه على الهواء
» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام
» السجائر أسوأ اختراع فى تاريخ البشرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا