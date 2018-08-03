4 أمور تحققت بالقبض على "محسوب"

03 أغسطس 2018 - 09:58 ص

أكد سامح عبد الحميد الداعية السلفى أن هناك أمورًا تحققت بالقبض علي محمد محسوب، الوزير السابق إبان حكم الإخوان المسلمين فى مصر، قائلاً: "إذا كانت إيطاليا أفرجت عن محمد محسوب لأنه يحمل الجنسية الإيطالية نظرًا لزواجه من إيطالية؛ فإن غيره من عناصر الإخوان لا يحملون إلا الجنسية المصرية محبوسون فى تركيا لا يجرؤون على الخروج منها".

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريح لـ"المصريون"، أن الإخوان محبوسون عند أردوغان في تركيا لأن الإنتربول الدولي يُحاصرهم في دول العالم للقبض عليهم وتسليمهم لمصر، بسبب وجود أحكام قضائية جنائية باتة ضدهم، ومصر حريصة على تأكيد وضع أسمائهم فى النشرات الحمراء، خاصة أن تنظيم الإخوان أصبح ورقة محروقة، ودول العالم بدأت تشعر بمدى خطورتهم.

وتابع الداعية السلفى قائلا: "الإخوان يخافون من الاعتقال وتسليمهم للسلطات المصرية، وأردوغان لن يحكم تركيا للأبد ، وعندما يرحل أردوغان عن الحكم فالفرصة سانحة لتغيير الأوضاع وربما يتم تسليم كل الإخوان المُدرجة أسماؤهم في قائمة الإنتربول الدولي".