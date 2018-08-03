سقوط 20 قتيلًا في غارات على الحديدة في اليمن

03 أغسطس 2018 - 10:03 ص

لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم وجُرح العشرات في غارات جوية شنتها قوات التحالف العربي على مدينة الحديدة اليمنية أمس الخميس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، إنه يعتزم دعوة الأطراف المتحاربة إلى اجتماع في جنيف في السادس من سبتمبر المقبل لمناقشة إطار لمحادثات سلام وإجراءات لبناء الثقة في إطار مساعيه لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وخلال إفادة لمجلس الأمن الدولي دعا غريفيث كل الأطراف لتهيئة أجواء مواتية تسمح بإجراء مشاورات جنيف.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة له على موقع تويتر إنه مستمر في إرسال الإمدادات الطبية للمساعدة في علاج الجرحى.

وقال طبيب في مستشفى الثورة الرئيسي في الحديدة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدد القتلى في الهجومين قد وصل إلى عشرين شخصا"، مضيفا أن ستين شخصا على الاقل قد أدخلوا المستشفى بعد إصابتهم بجروح.

وقد لقي أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم على مدى ثلاث سنوات من حرب أهلية مستعصية شهدتها البلاد، بينما تقول الأمم المتحدة إن ثلث الضحايا هم مدنيون.