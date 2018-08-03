  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
نادي الزمالك

مؤتمر صحفي بالزمالك للإعلان عن إضراب شامل

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال للحكومة: "كفاية كدا على الشعب"

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

زوجة ضحية قرنية "قصر العيني" تقلب الموازين

سامح عبد الحميد حمودة

4 أمور تحققت بالقبض على "محسوب"

الإعلامي مفيد فوزي

سر انفعال مفيد فوزي على نجوى إبراهيم

صفقة القرن

تأجيل صفقة القرن عدة شهور تعرف علي السبب

الدولار والجنيه

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

"شعبولا" يتبرأ من الحشد الشعبي.. ويصرخ: "أنا وقعت في الفخ"

تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

ابل

"أبل" تحقق أعلى قيمة تسويقية في العالم بهذا الرقم

احمد كريمة

أحمد كريمة: أنا مش إرهابي

سقوط 20 قتيلًا في غارات على الحديدة في اليمن

عرب وعالم

القبة الحديدية
القبة الحديدية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب

#

غارات إسرائيلية على 9 مواقع فى قطاع غزة

#

مقتل وإصابة العشرات في انفجار ببنغازي الليبية

#

التحقيق مع تاجرين بالاستيلاء على 20 مليون جنيه

لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم وجُرح العشرات في غارات جوية شنتها قوات التحالف العربي على مدينة الحديدة اليمنية أمس الخميس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، إنه يعتزم دعوة الأطراف المتحاربة إلى اجتماع في جنيف في السادس من سبتمبر المقبل لمناقشة إطار لمحادثات سلام وإجراءات لبناء الثقة في إطار مساعيه لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وخلال إفادة لمجلس الأمن الدولي دعا غريفيث كل الأطراف لتهيئة أجواء مواتية تسمح بإجراء مشاورات جنيف.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة له على موقع تويتر إنه مستمر في إرسال الإمدادات الطبية للمساعدة في علاج الجرحى.

وقال طبيب في مستشفى الثورة الرئيسي في الحديدة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدد القتلى في الهجومين قد وصل إلى عشرين شخصا"، مضيفا أن ستين شخصا على الاقل قد أدخلوا المستشفى بعد إصابتهم بجروح.

وقد لقي أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم على مدى ثلاث سنوات من حرب أهلية مستعصية شهدتها البلاد، بينما تقول الأمم المتحدة إن ثلث الضحايا هم مدنيون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر
» مفاجأة بواقعة هروب "نسناس" من حديقة الحيوان
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» أربعة ملايين مصري مهددون بفقدان الإبصار
» التدهور العقلي لترامب لا يمكن إنكاره
» قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات بالجيزة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 37 درجة
» ما هي فوائد ومخاطر غسل الشعر يوميا؟
» بالفيديو.. مذيع الـ "BBC" يفقد وعيه على الهواء
» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام
» السجائر أسوأ اختراع فى تاريخ البشرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا