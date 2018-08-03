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موظفة سابقة بالبيت الأبيض:

التدهور العقلي لترامب لا يمكن إنكاره

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات- الدويني فولي

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قالت عمروزا مانيغولت نيومان ، الموظفة السابقة في البيت الأبيض، إن التدهور العقلي عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن إنكاره عندما ظهر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" في عام 2017، بحسب مقتطفات من كتابها الجديد،  مشيرة إلى أنها أدركت أن شيئا حقيقيا وخطيرا كان يحدث في دماغ ترامب .

وأكدت نيومان حسب القدس العربي، أنه لا يمكن إنكار التدهور العقلي لترامب ، وقالت إن“ الكثيرين لم يلاحظوا ذلك ، لأنها تعرف ترامب منذ وقت طويل ، لقد اعتقدوا أن ترامب يتصرف وفقا لشخصيته ولكنني أدركت أن شيئا ما لم يكن صحيحا ” .

وزعمت الموظفة السابقة التى ظهرت مع ترامب في برنامجه التلفزيوني ( المتدرب ) أن هناك الكثير من التعليقات التى يجب أن تستدعي انتباه واشنطن ، مثل قوله “ بغض النظر عن توصية مدير مكتب التحقيقات السابق ، جيمس كومي ، فإنه سيفصله  ”, وهو ما حدث بالفعل .وكان البيت الأبيض قد زعم أن توصية من وزارة العدل أدت إلى قرار اقالة مدير مكتب التحقيقات .

وقالت نيومان في كتابها “ طوال فترة المقابلة المتقطعة والمتناقضة ، كنت افكر .. أوه ، لا ، هذا أمر سئ جدا ” ، واضافت ان ترامب تهافت في الحديث ، وناقض نفسه من جملة الى اخرى .

وتركت نيومان وظيفتها في البيت الابيض ، العام الماضي ، ولكن ادارة ترامب قالت ، في وقت لاحق ، بانه تم فصلها .

تعليقات نيومان ، تختلف بالتاكيد عن تعليقاتها اثناء العمل مع ترامب خلال الحملة الرئاسية ، اذ قالت ان الجميع يجب ان ينحنى لترامب .


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