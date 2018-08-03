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"صناع الخير":

أربعة ملايين مصري مهددون بفقدان الإبصار

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مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير
مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير

إيمان هاني

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الخير

صناع

القناة االأولي

مصطفي زمزم

أكد مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، أن هناك حوالي أربعة ملايين مصري لديهم ضعف إبصار، أو مهددون بفقدان البصر وذلك وفقا للإحصائيات والتقارير العالمية.

وأضاف "زمزم" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يوجد رقم محدد من مؤسسات الدولة للمصابين بضعف البصر، ولذلك بدأوا في مبادرة "عينيك في عينينا"، وكان هناك مساعدات من شركات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لرعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتابع رئيس مؤسسة صناع الخير، أنهم أجروا الكشف الطبي على 50 ألف مواطن، وسيتم متابعة من يعانون من مياه زرقاء على العين، لعلاجهم مدى الحياة، وأجروا 50 عملية زرع قرنية، تتكلف العملية الواحدة حوالي 40 ألف جنيه، موضحا أنهم يستهدفون إجراء 300 عملية هذا العام بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه.



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