  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
نادي الزمالك

مؤتمر صحفي بالزمالك للإعلان عن إضراب شامل

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال للحكومة: "كفاية كدا على الشعب"

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

زوجة ضحية قرنية "قصر العيني" تقلب الموازين

سامح عبد الحميد حمودة

4 أمور تحققت بالقبض على "محسوب"

الإعلامي مفيد فوزي

سر انفعال مفيد فوزي على نجوى إبراهيم

صفقة القرن

تأجيل صفقة القرن عدة شهور تعرف علي السبب

الدولار والجنيه

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

"شعبولا" يتبرأ من الحشد الشعبي.. ويصرخ: "أنا وقعت في الفخ"

تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

ابل

"أبل" تحقق أعلى قيمة تسويقية في العالم بهذا الرقم

احمد كريمة

أحمد كريمة: أنا مش إرهابي

عماد الدين حسين:

الحكومة بتحاسب على مشاريب مش بتاعتها

الحياة السياسية

اصلاح اقتصادى
ارشيفية

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شاهد..خطأ كارثي للتليفزيون المصري

#

عمار على حسن يرد على رئيس الوزراء: "هتريحهم من الدنيا"

#

3 شخصيات قادرة على إدارة الحكومة الجديدة

#

النواب يوافق على قانون التحفظ على الإخوان

الحكومة

الإصلاح الاقتصادي

عماد حسين

الميونية

استعرض عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، وجهة نظر خبير اقتصادي حول سياسات الحكومة فى برنامج الإصلاح الذي يتم تطبيقه، مشيرا إلى أن الخبير أكد حتمية الإصلاح لا بديل عنها، مشبهًا الوضع فى مصر بمجموعة أشخاص كانوا يجلسون على مقهى، طوال سنوات هم لا يدفعون ثمن الطلبات الكثيرة التى يشربونها، يوميًا السلطة التنفيذية  أو الحكومة كان آخر من جلس على المقهى .

 ثم بعد ذلك اكتشفت الدولة أو الحكومة بأنها مطالبة بسداد ثمن كل المشاريب التى تناولها الزبائن منذ عام 1981 أو ربما منذ عام 1970، ولدي البعض منذ عام 1952 فالحل الأسهل للحكومة، أن يستمر فى الجلوس على المقهى، ويطلب المزيد من المشاريب هو ومن معه من الزبائن، من دون أن يدفعوا الحساب، كما فعل كل من سبقوه، هذا الحل كان سيوفر للدولة استمرار الرضا الشعبي، لكنه فى النهاية سوف يؤدى إلى إغلاق المقهى بأكمله لذلك لا غنى عن الإصلاح.

وأضاف الخبير من خلال مقال حسين فى الشروق الذى نشر بعنوان " الرجل الذى حساب على كل المشاريب " ، بان هناك شبيه اخر للوضع الاقتصادى قائلا :" الأسرة استنفذت كل الطرق والوسائل التى كانت توفر بها الألف جنيه، الفارق بين الدخل والانفاق ذات ليلة جلس الزوج والزوجة، وحولهما الأولاد وتناقشوا فى كل الاقتراحات للاقتراض من مصادر جديدة، لكنهم اكتشفوا أن البنوك ترفض إقراضهم، بعد أن تراكمت المديونية وفوائدها، وتأخر السداد، كما أن الجيران والأصدقاء، لم يعد لديهم المزيد من الفوائض ليقوموا بإقراضهم وانتهت جلسة الأسرة من دون نتيجة، وتكرر الأمر فى الليالى التالية.لكن فى الجلسة الأخيرة طرح الأب حلا يتمثل فى ضرورة أن تجرب الأسرة أن تتوقف عن الاستدانة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر
» مفاجأة بواقعة هروب "نسناس" من حديقة الحيوان
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» أربعة ملايين مصري مهددون بفقدان الإبصار
» التدهور العقلي لترامب لا يمكن إنكاره
» قطع المياه عن 7 مناطق لمدة 6 ساعات بالجيزة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 37 درجة
» ما هي فوائد ومخاطر غسل الشعر يوميا؟
» بالفيديو.. مذيع الـ "BBC" يفقد وعيه على الهواء
» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام
» السجائر أسوأ اختراع فى تاريخ البشرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا