» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري

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يلتقي في تمام التاسعة من مساء اليوم فريق "بيراميدز" في أول لقاءاته بالدوري الممتاز مع الفريق البترولي "ابني" علي ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر المسابقة.يدخل انبى الموسم الجديد بعدما قدم موسماً متوسطاً بالموسم الماضي محتلاً للمركز السادس برصيد 50 نقطة، فيما تم إقصاءه من دور الـ32 بكأس مصر على يد نادي مصر فى مفاجأة من العيار الثقيل للفريق.

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة بعدما احتل المركز التاسع من الموسم الماضي برصيد 42 نقطة، ولكن في ظل الصفقات الكثيرة والقوية التي أتمها نادي الأهرام فمن المتوقع أن يظهر بمظهر أقوى ويتقدم نوعاً ما في جدول ترتيب الموسم الجديد.



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