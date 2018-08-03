معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر

03 أغسطس 2018 - 10:28 ص

يدخل فريق الزمالك معسكر مغلقا اليوم، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا، السبت، بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر المدير الفني السويسرى جروس، على تعديل طريقة اللعب أمام زعيم الثغر وخوض المباراة بثنائى ارتكاز فى وسط الملعب حيث سيعود طارق حامد للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مواجهة بتروجت للإيقاف وسيلعب بجواره التونسى فرجانى ساسى حال جاهزيته من الناحية البدنية أو محمود عبد العزيز حال عدم جاهزية التونسى.



