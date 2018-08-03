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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات

سيولة مرورية

انتشار الخدمات المرورية

حالة المرور

ظهرت سيولة مرورية بشوارع القاهرة الرئيسية والجيزة، اليوم الجمعة، كما ظهر انسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق لتيسير الحركة المرورية فى الصباح.


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